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  4. Sürüye saldıran kurtlar, 4 keçi ve 1 tayı telef etti

Sürüye saldıran kurtlar, 4 keçi ve 1 tayı telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2020 16:45 | Son Güncelleme

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürüye saldıran kurtlar, 4 keçi ve 1 tayı telef etti.

Sürüye saldıran kurtlar, 4 keçi ve 1 tayı telef etti

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden besici Rıdvan Işık'ın dün akşam saatlerinde dağlık alanda otlattığı hayvanlarına kurtlar saldırdı. Sürüye saldıran kurtlar, 4 keçiyi ve 1 tayı telef etti.

Olay sırasında iftarını açtığını söyleyen Işık, "Köyün yakınlarında keçilerimiz otlanırken seslerin yükselmesi üzerine dışarı çıktığımızda kurtlar tarafından saldırıya uğradıklarını fark ettik. Köylülerle birlikte müdahale etmemizle daha fazla hayvanların telef olmasını engelledik" dedi.

keci

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