Survivor'da gergin anlar! Yasin ve Yaman birbirine girdi

Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa Yasin ve Yaman arasındaki gerginlik damga vurdu.

Survivor All Star 2024'ün ilk 'Bil-Bakalım' oyunu oynanırken Yasin Yaman hakkında 'Bile bile yapıyor' deyince Yaman çok sinirlendi ve 'Neyin bile bilesi?' diye karşılık verdi.

Yasin ise 'İşine bak hadi' diyerek sert çıktı. Yasin'in sözlerine çok sinirlenen Yaman 'Bak sana bir tane vururum burda. Kimse elimden alamaz seni' dedi. Yasin ise oturduğu yerden kalkarak Yaman'ın üzerine yürüdü.

Hakan ve Poyraz'ın Yasin'i durdurmaya çalıştığı anlar ise kısa sürede gündem oldu.