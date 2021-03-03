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Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı belli oldu!

03.03.2021 00:19 | Son Güncelleme:
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Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı belli oldu!

Survivor’da bu akşam ada konseyi sırasında elenen yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden her iki takım da elenmek üzere 2’şer aday çıkardı. Ekranların heyecanla takip edilen yarışması Survivor’da elenen yarışmacı belli olurken, veda eden isim duygusal anlar yaşadı. Peki, Survivor’a veda eden isim kim oldu? İşte, yanıtı!

Acun Medya’nın sunduğu fenomen yarışma Survivor izleyenler tarafından beğeni ile takip ediliyor. Survivor ada konseyinde bu akşam yarışmaya veda edecek olan isim en çok merak edilen konulardan biri oldu. Hafta sonunda oynanan dokunulmazlık mücadelesini kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımı kendi aralarından elenmek üzere dört isim çıkardı. Peki, Survivor’da kim elendi? İşte, Survivor’dan bu akşam elenen isim!

Survivor’da kim elendi?

Ekranların en popüler yarışmalarından biri olan Survivor’da bu akşam elenen yarışmacı belli oldu. Hafta sonunda oynanan Dokunulmazlık mücadelesinde her iki takımda bir kez oyun kaybederek kendi içlerinden aday çıkardı. Hafta içi yapılan oylamada ünlüler takımından Öykü Çelik, gönüllüler takımından ise Aleyna Çalışkan aday gösterilmişti.

Survivor SMS birincisi kim oldu?

Bu akşam yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından her iki takımın da SMS birincileri duyuruldu. Survivor ünlüler takımından Batuhan Karacakaya, gönüllüler takımından ise Ayşe SMS oylamasında birinci oldu. Ünlülerde Batuhan ve gönüllülerde Ayşe SMS birinciliğinin ardından elenmek üzere, Çağman ve Hanzade yarışmacılarını aday olarak gösterdi.

Survivor’da veda eden isim açıklandı!

Dokunulmazlık mücadelesinin ardından takım arkadaşları tarafından elenmek üzere aday gösterilen Çağman rakiplerinden daha az oy alarak adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalan isim oldu. Konseyde aday gösterilen yarışmacılardan Öykü Çelik, Aleyna Çalışkan ve Hanzade ise Survivor macerasına devam edecek.

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