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  4. Survivor Ekstra yorumcusu Hanzade Durmuş, Sema Aydemir'i tanımadığını söyleyince ortalık karıştı! 'Oraya oturmuş yamuk...' diyerek sert çıktı

Survivor Ekstra yorumcusu Hanzade Durmuş, Sema Aydemir'i tanımadığını söyleyince ortalık karıştı! 'Oraya oturmuş yamuk...' diyerek sert çıktı

17.01.2024 10:58 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran fenomen yarışma programında bu defa yine ortalık karıştı. Survivor Ekstra yorumcusu Hanzade Durmuş Survivor Sema Aydemir'i tanımadığını söyleyince olanlar oldu. Aydemir 'Oraya oturmuş yamuk...' diyerek sert çıktı.

Tv8'in büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışma programı Survivor bu sezon olaylı başladı. Her bölümü sosyal medyada gündem olan yarışmada bu defa Survivor Ekstra yorumcusu Hanzade Durmuş'un sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hanzade Durmuş'un Sema ve Seda'yı eleştirmesi, ardından da tanımadığını söylemesi ortalığı karıştırdı. Sema Aydemir, kendilerini tanımadığını söyleyen Hanzade'ye sert bir yanıt verdi.

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Aydemir 'Sakince günlerdir evimde oturuyorum ama artık bugün o kadar video geldi ki. Oraya oturmuş bir tanesi yamuk. Survivor hayatı boyunca taş taş üzerine koymamış. Hiç bir başarısı ile anılmamış biri oturmuş oraya orada yarışan tarihin en başarılı kadınlarını ağzından köpükler çıka çıka yardırıyor eleştiriyor' ifadelerini kullandı.

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Survivor Sema Aydemir kendisini tanımadığını söyleyen Hanzade Durmuş'a ayrıca; 'Senin dükkan sahibin kimdi? Muhtemelen icra kararı ile dükkandan tahliye edildiğin için sen böyle köpürüyorsun' diye seslendi.

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Sema Aydemir survivor 2024 sosyal medya turu
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