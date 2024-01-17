Survivor Ekstra yorumcusu Hanzade Durmuş, Sema Aydemir'i tanımadığını söyleyince ortalık karıştı! 'Oraya oturmuş yamuk...' diyerek sert çıktı

Tv8'in büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışma programı Survivor bu sezon olaylı başladı. Her bölümü sosyal medyada gündem olan yarışmada bu defa Survivor Ekstra yorumcusu Hanzade Durmuş'un sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hanzade Durmuş'un Sema ve Seda'yı eleştirmesi, ardından da tanımadığını söylemesi ortalığı karıştırdı. Sema Aydemir, kendilerini tanımadığını söyleyen Hanzade'ye sert bir yanıt verdi.

Aydemir 'Sakince günlerdir evimde oturuyorum ama artık bugün o kadar video geldi ki. Oraya oturmuş bir tanesi yamuk. Survivor hayatı boyunca taş taş üzerine koymamış. Hiç bir başarısı ile anılmamış biri oturmuş oraya orada yarışan tarihin en başarılı kadınlarını ağzından köpükler çıka çıka yardırıyor eleştiriyor' ifadelerini kullandı.

Survivor Sema Aydemir kendisini tanımadığını söyleyen Hanzade Durmuş'a ayrıca; 'Senin dükkan sahibin kimdi? Muhtemelen icra kararı ile dükkandan tahliye edildiğin için sen böyle köpürüyorsun' diye seslendi.







