Susam bitkisi faydaları nelerdir? Çoğaltma işlemi nasıl yapılır?

Yağının gerçekten kaliteli olduğu bilinen susam bitkisinin neredeyse tohumlarının yarısından fazlası yağ içerir. Susam bitkisi ne zaman ekilir,nasıl ve nerede yetiştirilir gibi birçok soruyu yazımızda bulabilirsiniz. İşte, tüm detaylarıyla susam bitkisi!

Susam Bitkisi Nedir?

Pedaliaceae familyasından ve sesamum cinsinden olan susam bitkisinin 36 farklı türü bulunur. Kültürü yapılan bir türdür. Çok eski bir kültür bitkisidir. Çok fazla yabani ve kültüre alınmış türleri bulunur. Birçok araştırmacı üçte ikisinin Afrika'da yer almasına dayanarak kökeninin orası olduğu söyler. Ardından da Batı Asya üzerinden Hindistan, Çin ve Japonya’ya yayıldığını dile getirirler.

Susam Bitkisinin Genel Özellikleri Nedir?

Susam çalı şeklinde bir bitkidir. Kazık köklü ve kökü de çok fazla liflidir. Kökleri genelde 45 cm derine iner ve 10 ila 70 cm arası yana yayılır. Toprak yapısına göre de değişebilen bu durumda uygun bir toprakta en fazla 150 cm derine inebilirler. Boyu 30 ila 250 cm’ye kadar uzayabilir. Yaklaşık 3 ila 4 aylık bir gelişim sürecine sahiptir. 2 karpelli ve 4 karpelli olmak üzere iki alt türe sahiptir. Susamın ana sapı üzerindeki yapraklarından dallar oluşur. Her yaprak koltuğundan 1 ila 3 çiçek çıkmaktadır. Çiçekleri pembe renktedir. Ülkemizdeki susamlar diğer susamlara göre daha fazla dallı yapıdadır ve bicarpellatum alt türü içindedir. Susam bitkisinin yaprakları başlangıcından ucuna doğru geniş bir biçimden ince ve uzun bir şekil alır. Susam bitkisinin meyveleri dikdörtgen şeklindedir ve bunlara kapsül ismi verilir.