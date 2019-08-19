Susuz kalan kaplumbağaya yardım eli

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- HAVA sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Iğdır'da belediye bahçesinde, günlerdir susuz kaldığı belirlenen kaplumbağa bulundu. Görevliler tarafından bulunan kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilisi tarafından teslim alınıp, göle bırakıldı.

Iğdır Belediyesi görevlileri sabah saatlerinde bahçede baygın halde olan kaplumbağa buldu. Görevliler, sulak bir alanda kabuğuna çekildiği tahmin edilen kaplumağa ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bunun üzerine belediyeye gelen Mete Türkoğlu, kurbağayı kafes içinde götürdüğü Karakoyunlu Bulakbaşı köyündeki Karasu Gölü'ne bıraktı.

Türkoğlu, kaplumbağanın belediye bahçesine nereden geldiğini bilmediklerini söyledi.

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