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  4. Susuz yaz: Türkiye'nin doğusunda çiftçilik ve hayvancılık bitiyor mu?

Susuz yaz: Türkiye'nin doğusunda çiftçilik ve hayvancılık bitiyor mu?

19.11.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yazında Hakkari ve Van'da son yılların en düşük yağış miktarları görüldü. Temel geçim kaynağı hayvancılık olan köyler yağış miktarının düşmesinden ve kuraklıktan olumsuz yönde etkileniyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köylerde çiftçilerle konuştuk.

Susuz yaz: Türkiye'nin doğusunda çiftçilik ve hayvancılık bitiyor mu?

https://www.youtube.com/watch?v=n4SSVQXgsbk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yazında Hakkari ve Van'da son yılların en düşük yağış miktarları görüldü.

Temel geçim kaynağı hayvancılık olan köyler yağış miktarının düşmesinden ve kuraklıktan olumsuz yönde etkileniyor.

Suyun azalmasına bağlı olarak tarım zorlaşıyor. Hayvanların otladığı meralar kuruduğunda hayvanlar yeterli beslenemeyerek hastalanıyor. Çiftçi, bakım ve yem masraflarını karşılayabilmek için hayvanlarını satmak ya da evini terk ederek kentlere göç etmek zorunda kalıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köylerde çiftçilerle konuştuk.

Haber: Neyran Elden

Video: Neyran Elden, Arif Aslan

Grafik: Selim Büyükgüner, Osman Kaytazoğlu

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