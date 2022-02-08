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Süt deyip geçmeyin! Evinizde temizlenmedik alan kalmayacak!

08.02.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlılardan yemeklere, içeceklerden güzellik malzemelerine kadar pek çok yerde karşılaşabileceğiniz sütün kullanım alanları bunlarla sınırlı değil. Süt, kimyasal temizleyiciler yerine kullanıldığında ev temizliğinde oldukça etkili sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Peki, evinizi temizlerken sütü nasıl kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

Süt deyip geçmeyin! Evinizde temizlenmedik alan kalmayacak!

Basit ve pratik sütlü karışımlarla evinizdeki detayları temizleyebilirsiniz. Doğal bir ürün olan süt sayesinde hem zehirli kimyasallar içeren temizleyicileri kullanmak zorunda kalmazsınız hem fahiş fiyatlı ürünlere para harcamayarak bütçenize katkıda bulunursunuz. Sütün ev temizliğinde nasıl kullanılacağına dair ipuçları karşınızda!

MÜREKKEP LEKELERİNDEN KURTULUN

Mürekkep lekeleri en zor çıkan lekeler arasında. Küçük bir mürekkep lekesi yüzünden kıyafetlerinizi kenara kaldırmak zorunda kalmak istemiyorsanız bu lekeden kurtulmak için sütten faydalanabilirsiniz.

  • Boş bir leğene bir miktar süt koyun ve mürekkep lekesi olan giysinizi süte batırarak 1 gün boyunca bekletin. Daha sonra giysinizi her zamanki gibi yıkayın.

  • Giysiniz kuruduğunda mürekkep lekesinin yok olduğunu göreceksiniz!

DANTELLERİNİZ BEMBEYAZ OLSUN

Büyük emeklerle ilmek ilmek örülen danteller yıllar geçtikçe ister istemez sararıyorlar. Sizin de sararmaya yüz tutan dantelleriniz varsa ütüleme işleminden önce onları kaynamış süte batırın ve bembeyaz oluşlarına şahitlik edin!

AHŞAP MOBİLYALARINIZI PARLATIN

Rengi matlaşan ahşap mobilyalarınızın görüntüsünden rahatsızsanız biraz limon ve süt ile mobilyalarınızın çok daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

  • Boş bir sprey şişesine bir miktar süt ve limon ekleyin, daha sonra şişeyi sallayarak karıştırın.

  • Ahşap mobilyalarınızın üzerine sıkın ve temiz bir bezle ovalayarak mobilyalarınızı silin.

BİTKİLERİNİZİ HAŞERELERDEN TEMİZLEYİN

Özenle baktığınız bitkileriniz böcek, bit, kene gibi haşerelerden dolayı büyüyemiyorsa onları süt yardımı ile haşerelerden temizleyip koruyabilirsiniz. Bunun için suyla seyrelttiğiniz süt ile bitkilerinizi belli aralıklarla sulamanız yeterli.

KARARAN GÜMÜŞLERİNİZ PIRIL PIRIL OLSUN

Zamanla kararan gümüşlerinizi evde kolaylıkla parlatabilirsiniz.

  • Bunun için 1 bardak ılık su, yarım bardak süt ve 1 yemek kaşığı limon suyunu bir kapta karıştırın.

  • Küçük gümüş eşyalarınızı karışımın içerisinde bir süre bekletin ve ovalayarak kurulayın.

  • Daha büyük gümüş eşyalarınızı temizlemek için karışıma batırdığınız temiz bir bezle eşyalarınızı silin.


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