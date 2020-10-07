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Süt kaymağı sayesinde artık kozmetik ürünlere para vermeyeceksiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pürüzsüz bir cilt için kozmetik ürünlere dünyanın parasını harcıyoruz. Aslında işin sırrı kahvaltı sofralarının sevilen yiyeceği süt kaymağında.

Süt kaymağı sayesinde artık kozmetik ürünlere para vermeyeceksiniz

İçindekiler

  • SÜT KAYMAĞININ CİLDE FAYDALARI
  • SÜT KAYMAĞIYLA YAPILABİLECEK CİLT MASKELERİ
  • NEMLENDİRİCİ ETKİLİ MASKE
  • CİLDİ CANLANDIRAN MASKE
  • CİLT YUMUŞATAN MASKE

Faydaları saymakla bitmeyecek olan lezzetli mi lezzetli süt kaymağının cildimize de çok fazla faydası var. Yumuşacık, pürüzsüz bir cilt için süt kaymağını verdiğimiz tariflerle cildinize uygulayarak farkı görebilirsiniz.

Hazır satılan cilt maskelerinden çok daha faydalı olan süt kaymağının cildi nemlendirme ve ölü derileri temizleme gibi özellikleri var. Evde kullanacağınız malzemelerle hem ekonomik hem de çok daha güzel görünebilirsiniz. Bulması ve uygulaması kolay süt kaymağı ile cildinizde mucize yaratabilirsiniz.

SÜT KAYMAĞININ CİLDE FAYDALARI

Kuru ve hassas ciltlerin en çok ihtiyaç duyduğu nemlendirici ürünleri artık çöpe atma vakti geldi. Kimyasallarla dolu kozmetik ürünler yerine süt kaymağı ile maske yaparak cildinizin ihtiyaç duyduğu nemlendirmeyi sağlayabilirsiniz. Düzenli kullanımda ise cildiniz daha parlak ve pürüzsüz olacak.

SÜT KAYMAĞIYLA YAPILABİLECEK CİLT MASKELERİ

Cilt için oldukça faydalı olan süt kaymağının en fazla tercih edilen kullanımı, maske halinde kullanımıdır. Ancak maske yapmadan önce ne amaçla kullanılacağı belirlenmeli ve mutlaka cilt tipinin ne olduğu öğrenilmelidir. Her maske her cilde uygun olmayabilir. Bu nedenle cilt tipine uygun bir maske seçilmelidir. Süt kaymağı maskeleri cilt nemlendirme, ışıltı katma, temizleme gibi pek çok amaçla kullanılabilir.

NEMLENDİRİCİ ETKİLİ MASKE

Kuru bir cildiniz varsa ve nemlendirmek istiyorsanız, cilt nemlendirici süt kaymağı maskesi kullanabilirsiniz. Hazırlanması ve uygulaması oldukça basit olan bu maske için tek ihtiyacınız 1 çorba kaşığı taze süt kaymağı ve zeytinyağı!

Bu iki malzemeyi karıştırarak cildinize uygulayın.

  • 20 dakika bekledikten sonra ılık su yardımıyla cildinizden temizleyin.
  • Düzenli kullanım sonucunda cildinizin nem kazandığını göreceksiniz!

CİLDİ CANLANDIRAN MASKE

Cildinizi canlı göstermek istiyorsanız, yine süt kaymağından yararlanabilirsiniz.

  • 1 tatlı kaşığı süzme bal ve 1 tatlı kaşığı taze süt kaymağını iyice karıştırın ve temiz cilde uygulayın.
  • 20 dakika bekledikten sonra cildinizden temizleyebilirsiniz.

CİLT YUMUŞATAN MASKE

Cildinizi yumuşatmak mi istiyorsunuz? Cevap süt kaymağı maskesi!

  • 2 su bardağı suyun içine 2 çorba kaşığı yulaf unu ekleyin ve pişirin.
  • Piştikten sonra süzün ve 3 çorba kaşığı taze süt kaymağı ekleyerek iyice karışmasını sağlayın.
  • Temiz cilde uyguladıktan sonra 20 dakika bekleyin ve temizleyin.

  • Cildinizin yumuşadığını anında fark edeceksiniz!


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