Süt kaymağı sayesinde artık kozmetik ürünlere para vermeyeceksiniz

Faydaları saymakla bitmeyecek olan lezzetli mi lezzetli süt kaymağının cildimize de çok fazla faydası var. Yumuşacık, pürüzsüz bir cilt için süt kaymağını verdiğimiz tariflerle cildinize uygulayarak farkı görebilirsiniz.

Hazır satılan cilt maskelerinden çok daha faydalı olan süt kaymağının cildi nemlendirme ve ölü derileri temizleme gibi özellikleri var. Evde kullanacağınız malzemelerle hem ekonomik hem de çok daha güzel görünebilirsiniz. Bulması ve uygulaması kolay süt kaymağı ile cildinizde mucize yaratabilirsiniz.

SÜT KAYMAĞININ CİLDE FAYDALARI

Kuru ve hassas ciltlerin en çok ihtiyaç duyduğu nemlendirici ürünleri artık çöpe atma vakti geldi. Kimyasallarla dolu kozmetik ürünler yerine süt kaymağı ile maske yaparak cildinizin ihtiyaç duyduğu nemlendirmeyi sağlayabilirsiniz. Düzenli kullanımda ise cildiniz daha parlak ve pürüzsüz olacak.

SÜT KAYMAĞIYLA YAPILABİLECEK CİLT MASKELERİ

Cilt için oldukça faydalı olan süt kaymağının en fazla tercih edilen kullanımı, maske halinde kullanımıdır. Ancak maske yapmadan önce ne amaçla kullanılacağı belirlenmeli ve mutlaka cilt tipinin ne olduğu öğrenilmelidir. Her maske her cilde uygun olmayabilir. Bu nedenle cilt tipine uygun bir maske seçilmelidir. Süt kaymağı maskeleri cilt nemlendirme, ışıltı katma, temizleme gibi pek çok amaçla kullanılabilir.