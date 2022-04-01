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Süt kuzularının annelerine kavuşma heyecanı! Kokusundan tanıdılar

01.04.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da 5 bin kuzunun anneleriyle buluştuğu anlar görenlerin yüreğini ısıttı. Beslenme saatinde annelerine koşan kuzular renkli görüntülerin oluşmasına neden olurken, annelerini kokularından ve seslerinden tanıdı, bu anlar havadan görüntülendi.

Süt kuzularının annelerine kavuşma heyecanı! Kokusundan tanıdılar

Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde bu yıl doğan 5 bin sevimli kuzunun anneleriyle buluştuğu beslenme saatinin görüntüleri yürekleri ısıttı.
Ağıl kapılarının açılmasıyla birlikte annelerine koşan kuzular için günün en lezzetli saati başladı. Çoklu doğum özelliğine sahip yerli ve milli Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği işletmede bu yıl 5 bin kuzunun doğduğunu belirten işletme müdür yardımcısı Evren Albayrak, “Bereketli geçen sezonda üç koyunumuz da beşiz yavruladı” dedi. Albayrak, doğan kuzular arasında ikiz, üçüz ve dördüz yavruların da bulunduğunu söyledi.

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YÜZDE 75 SAKIZ, YÜZDE 25 KARAKAYA IRKI

Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen Bafra ırkı koyunların 2010 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) adına tescillendiğini hatırlatan Albayrak, et kalitesi ve döl veriminin yüksek olmasıyla dikkat çektiğini vurguladı. Bu koyunların damızlık olarak satışındaki talep üzerine TİGEM tarafından işletmede ağıl ve sürü sayısında artışa gidilmişti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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