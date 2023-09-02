KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Anne Çocuk
    4. Sütü az gelen anneler dikkat! Bu besinler anne sütünü artırıyor

    Sütü az gelen anneler dikkat! Bu besinler anne sütünü artırıyor

    02.09.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Anne sütü bebeğin sağlıklı büyümesi için oldukça önem taşıyor. Kişiden kişiye farklılık gösteren anne sütü miktarı bazen az gelebiliyor. Anne sütünden bebeğin yeterli düzeyde faydalanabilmesi için bu gıdaları tüketerek sütünüzü artırabilirsiniz.

    Bebeklerin gelişimine ve büyümesine katkı sağlayan anne sütünün özellikle ilk 6 ay verilmesine özen göstermek gerekiyor. Bazı nedenlere bağlı olarak istenilen miktarda gelmeyen anne sütü için beslenme önerileri bulunuyor. İşte anne sütünü artıracak besinler...

    emzirme2

    ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRAN BESİNLER

    Maden suyu: Bol miktarda mineral içeren tamamen doğal olan maden suları, kan basıncını düzenler, vücut dengesini sağlar ve annenin süt üretiminin artmasına katkıda bulunur.

    Yeşil yapraklılar: Emzirme sırasında annenin bol miktarda enerjiye ihtiyacı vardır. Ispanak, ısırgan, karalahana, dereotu, marul, maydanoz, roka, semizotu gibi yeşil yaprak sebzeler bol miktarda vitamin ve mineral barındırırlar. Anneye ihtiyaç duyulan kaloriyi sağlarlar. Aynı zamanda fitoöstrojen içeren bu sebzeler süt üretimini arttıran hormonların salgılanmasına katkı sağlar.

    Fesleğen: Bol miktarda C ve K vitamini bulundurur. Annenin stresinin azalmasına ve süt üretiminin artmasına yardımcı olur.

    Yulaf: Yüksek oranda demir içerir. Kan basıncını düzenler. Bu sayede anneyi sakinleştirir, olası stresi azaltır. Stresli durumlarda baskılanan oksitosin ve prolaktin hormonlarının tekrar salgılanarak süt oluşumunun artmasını sağlar. Aynı zamanda yulaf sütün kanallarla ilerlemesine yardımcı olur.

    Havuç: Fitoöstrojen bir bitkidir. Ayrıca bol miktarda beta karoten ve A vitamini içerdiğinden anneye enerji sağlar.

    Protein: Kırmızı et, keçi sütü, kefir, köy yumurtası, ev yoğurdu, humus, nohut, mercimek, fasulye, barbunya bol miktarda protein bulundurur. İyi birer enerji kaynağıdır.

    Tahin: Her gün bir çorba kaşığı tahin pekmezle ya da salataya eklenerek kullanımı süt üretimini artırır.

    Somon balığı: Omega 3 bakımından zengin olan somon balığı süt üretimini sağlayan hormonların aktifleşmesini sağlar.

    Susam: Yoğun miktarda kalsiyum ve yararlı yağlar içerir. Düzenli kullanımda süt üretimini ve kalitesini arttırır.

    Kuruyemişler: Ceviz, fındık, kuru incir, badem hamilelikte olduğu kadar doğum sonrasında da önemlidir. Enerji veriri ve süt üretimini arttırır. Günde 3-4 adet ceviz, 8-10 adet fındık yenilebilir.

    Kimyon: Gaz problemini azaltır ve anne sütünü arttırır.

    Sarımsak: Emziren anneler için sarımsak oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olan sarımsağın bebeğin uzun süre emzirilebilmesini sağladığı biliniyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Sararmış yastık kılıflarını kar gibi beyazlatacak! Ter lekelerine sonSararmış yastık kılıflarını kar gibi beyazlatacak! Ter lekelerine son
    Bu ay burçları neler bekliyor? Aylık burç yorumları...Bu ay burçları neler bekliyor? Aylık burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    anne sütü anne sütü nasıl artar emzirme Sebze eo

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

    Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

    Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

    Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

    Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

    Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

    Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

    Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.