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Suudi alim Avde'nin karar duruşması 30 Ekim'e ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

Suudi alim Avde'nin karar duruşması 30 Ekim'e ertelendi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin yargılandığı davanın karar duruşması 30 Ekim'e ertelendi.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının bugün Riyad'da görülmesi beklenen karar duruşmasının gerekçe gösterilmeksizin 30 Ekim'e ertelendiğini belirtti.

Abdullah Avde, 19 Eylül'deki açıklamasında, Selman el-Avde'nin başkent Riyad'daki bir hapishaneye nakledildiğini, yargılandığı davanın karar duruşmasının da 10 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'daki mahkemeler, genellikle duruşmalar ve yargılanan isimler hakkında detaylı bilgi vermiyor.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

- 37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı.

Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

- Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırladığı iddiası

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve televizyonda dini program sunucusu Ali el-Ömeri'nin geçen ramazan ayı sonrasında idam edileceği ileri sürülmüştü.

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