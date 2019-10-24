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Suudi Arabistan 2 binden fazla vatandaşını Lübnan'dan tahliye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:37 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan 2 binden fazla vatandaşını Lübnan'dan tahliye etti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Lübnan'da gösterilerin başladığı 17 Ekim'den bu yana 2 bin 88 vatandaşını ülkeden tahliye ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Gösteriler başladığından bu yana başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı üzerinden Lübnan'dan ayrılan Suudilerin sayısı 2 bin 88'e ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lübnan'da yaşayan Suudi Arabistanlıların sayısı ve bu ülkeden tahliye planlarına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat konusunda daha önce vatandaşlarına uyarıda bulunmuştu.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

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Lübnan Suudi Arabistan

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