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Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 08:06 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde Hawk tipi askeri bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Ülkenin resmi haber ajansı SPA, uçaktaki tüm mürettabatın öldüğünü duyurdu.

Kazaya ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, halihazırda Yemen'de İran destekli Husilere karşı savaşıyor.

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Suudi Arabistan uçak

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