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Suudi Arabistan'a büyük şok! Merkel rest çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Cemal Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan'a büyük şok! Merkel rest çekti

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Riyad yönetimine tepkiler devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın yanısıra dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'de de Riyad'a silah satımının durdurulması gündemde. ABD Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışının yasaklanması için tasarı oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
merkel Angela Merkel Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
YA ARKADAŞ HELAL OLSUN ŞU MERKELE! BİZİM YAPMADIĞIMIZI YAPIYOR! PEKİ BİZ HALA NE BEKLİYORUZ ACABA? KRAL HAZRETLERİNDEN BAĞIŞLANACAKLARI MI? "UÇAK"-TAN AŞAĞISI KURTARMAZ!
biz ne satıyok adamım...otele rezervasyon yaparken boş oda yok mu diyecez :))
türkiyenin havalimanını kıskanan almanya rest çekiyorsa darısı rest cekmek üzere türkiyeye
ulan nasıl satmıyosunuz,,,hepiniz inek gbi sağıyosunuz sudileri
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