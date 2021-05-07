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Suudi Arabistan'da bütün çalışanlara aşı şartı getirildi

07.05.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da özel ve kamu sektöründeki bütün çalışanlara koronavirüs aşısı olma şartı getirildi.

Suudi Arabistan'da bütün çalışanlara aşı şartı getirildi

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, tüm kamu ve özel kuruluşlardaki çalışanların işlerine devam edebilmeleri için koronavirüs aşısı yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs aşısı yaptırmak, erkek ve kadın işçilerin tüm sektörlerdeki işyerlerine gitmeleri için zorunlu bir koşul" ifadelerine yer verildi.

Bu adımın ülkede salgını sınırlandırma çabaları çerçevesinde geldiğini açıklayan bakanlık, işyerlerinden de tüm personelin aşılanması için gerekli hazırlıklara başlamasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Suudi Arabistan Aşı

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