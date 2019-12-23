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Suudi Arabistan'daki Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2019 12:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan mahkemesi, Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan'daki Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye hapis cezası

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında vahşice katledilmesine ilişkin, Suudi Arabistan'da yürütülen davada mahkemeden karar çıktı. Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili 11 kişiyi suçlu buldu.

Mahkeme, sanıklardan 5 kişiye idam, 3 kişiye ise toplamda 24 yıl hapis cezası verdi.

KİLİT İSİMLERE CEZA VERİLMEDİ

Cinayetin kilit isimlerinden oldukları iddia edilen Kahtani ve eski İstanbul Başkonsolosu'na ise ceza verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
prens Selman da idam edilecek mi. tetikçi o çünkü emri o verdi
prens selman öldürtüyor ama başkaltı idam olacak
Tabi canıımmmm birileri ölecek ki insanlar inansın onların yaptığına...
böyle yaparak gündemden düsecek
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