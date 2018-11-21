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Suudi Arabistan’dan ‘Prens Selman’ın taht sırasının değiştirilmesi’ iddialarına tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 21:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. Cubeyr, bu iddialar hakkında, “Şok edici ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’dan ‘Prens Selman’ın taht sırasının değiştirilmesi’ iddialarına tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD merkezli bir haber kanalına verdiği röportajda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde uluslararası basına yansıyan haberleri değerlendirdi.

"HER SUUDİ İÇİN KIRMIZI ÇİZGİDİR"

Haberleri , “Şok edici ve kabul edilemez” olarak yorumlayan Bakan el-Cubeyr, “Bunlar saçma ve uygunsuz. Suudi Arabistan’ın liderliği Kral tarafından temsil edilir ve Veliaht Prens, kadın ya da erkek olsun, her Suudi için kırmızı çizgidir” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Adil el-Cubeyr Veliaht Prens Selman Cemal Kaşıkçı

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