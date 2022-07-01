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Suudi Arabistan’dan Trabzon’a yılın ilk charter uçuşu! Çiçeklerle karşılandılar

01.07.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’dan Trabzon’a bu yılın ilk charter uçuşu gerçekleştirildi. Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı koronavirüs kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasının ardından Trabzon'a ilk charter uçuşu bugün gerçekleşti. 3 yıl aradan sonra kente inen turistler çiçeklerle karşılandı.

Suudi Arabistan’dan Trabzon’a yılın ilk charter uçuşu! Çiçeklerle karşılandılar

Suudi Arabistan’ın Hindistan, Vietnam ve Etiyopya ile birlikte Türkiye’ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırıldığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan’dan 3 yıl aradan sonra 172 yolcusuyla bu yıl Trabzon’a gelen ilk uçağı, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Asan ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı tarafından karşılandı.

"YASAK NEDENİYLE 3 YILDIR GELEMİYORDUK"

Yasağın sona ermesiyle 3 yıl aradan sonra Trabzon’a gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Suudi Arabistanlı turistlerden Ceylan Hamid, "Yeniden Trabzon’a geldiğimiz için çok mutluyuz. Yasak nedeniyle 3 yıldır gelemiyorduk. Bizler kardeşiz ve Müslümanız. Onun için aramızda fark yok ve onun için buradayız" ifadelerini kullandı.

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Yolculardan Abdulhamit Hamid ise 3 yıl aradan sonra tekrar Trabzon geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak Türkleri çok sevdiklerini belirtti ve bu sorunu giderenlere teşekkür etti.

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"TARİFELİ UÇUŞLAR İSE AĞUSTOS AYINDAN PLANLANDI"

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, 3 yıl aradan sonra 1 Temmuz itibarıyla ilk uçuşun gerçekleştiğini belirterek, "Önümüzdeki haftalarda da bu devam edecek. Tarifeli uçuşlar ise Ağustos ayından planlandı. Temmuz ayında da konulması planlanıyor. Yoğunluk var ve Türk Hava Yolları bu açığı kapatmak durumunda. Önümüzdeki günlerde havayolu şirketleri tarifeli seferler koyabilirler çünkü potansiyel var. Sadece yaz sezonunda değil Sonbahar ve kış sezonunda da uçuşların beklentisi var. 3 yıldır gelemiyorlar ve birikmiş potansiyel var" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Suudi Arabistan
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