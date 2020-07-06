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Suudi Arabistan, hac organizasyonu için sağlık protokolü yayınladı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2020 20:10 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan yönetimi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl yapılacak hac önlemlerine ilişkin sağlık protokolünü yayımladı.

Suudi Arabistan, hac organizasyonu için sağlık protokolü yayınladı

Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl yapılacak hac önlemlerine ilişkin sağlık protokolü yayımladı. Riyad yönetimi, hac organizasyonlarında yurt dışından gelen hacı adaylarını kabul etmeyeceğini, sadece yurt içinde yaşayan hacı adaylarına izin vereceğini açıklamıştı. Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kısıtlı yapılacak olan hac organizasyonunda alınan tedbirleri duyurdu.

50 METREKARELİK ALANDA EN FAZLA 10 KİŞİ OLACAK

Hac ve Umre Bakanlığı, hacı adaylarının ve çalışanların maske takmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Hac Bakanlığı, Mina, Müzdelife ve Arafat'ta, 50 metrekarelik alana sahip çadırlarda en fazla 10 kişinin olacağını, şeytan taşlamada kullanılacak olan çakılların önceden dezenfekte edilip paketler içinde dağıtılacağını ifade etti. Bakanlık, tavaf ve say alanlarında hacıların her kata dağılacağını ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak, hareket edileceğini açıkladı.

VAKİT NAMAZLARINA KORONAVİRÜS AYARI

Bakanlık, Kabe ve Hacerul Esved'e dokunmanın ve öpmenin yasaklandığını aktarırken, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde cemaatle namaza izin verildiğini açıkladı. Bakanlık, zemzem ve içme sularının ise pet şişelerde kişilere özel olacağını ifade ederken, korona virüse yakalananların hac ibadetini tamamlamasına izin verileceğini açıkladı. Hac Bakanlığı, virüse yakalananların kendileri gibi şüpheli olan kişiler ile ayrı bir grupta hareket ve seyahat edeceklerini ifade etti. (DHA)

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