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Suudi Arabistan'ı sel vurdu! Çok sayıda kişi mahsur kaldı

05.01.2023 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine bölgesinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Selde mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarmak için sivil savunma ekipleri alarma geçti.

Suudi Arabistan'ı sel vurdu! Çok sayıda kişi mahsur kaldı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ekiplerin Medine'nin Vadi el-Akik bölgesinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtardığı belirtildi. Selzedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. El-İhbariyye kanalı da bir askerin kentte mahsur kalan bir çocuğu kurtardığı anları yayımladı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KURTARILDI

"Sabk" gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde ise, Medine-i Münevvere bölgesindeki sivil savunma ekiplerinin, sel nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardığı aktarıldı.

Haberde, sivil savunma ekiplerinin, Vadi el-Beyda'da 3, Hayber Vadisi'nde 1, Tebük yolu üzerinde 1 ve Vadi Abyar'da 1 kişi olmak üzere çok sayıda kurtarma, tahliye ve barındırma operasyonu gerçekleştirdiği ifade edildi.

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Medine bölgesi, bu hafta orta ve şiddetli yağışlara tanık oluyor. Yağışlar sebebiyle bölgedeki okullarda eğitime iki gündür çevrim içi devam ediliyor.

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KUVEYT'TE DE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLUYOR

Bir başka Körfez ülkesi Kuveyt'te de yağışlar etkili oluyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bazı bölgelerde yağışlar nedeniyle su birikintileri oluştu ve trafikte aksamalar yaşandı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı da bazı bölgelerde görüş mesafesinin düşmesinden dolayı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu. (AA)

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sel Suudi Arabistan

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