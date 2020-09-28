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Suudi Arabistan, İran Devrim Muhafızları tarafından eğitilen terör hücresini çökertti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 23:34 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, İran Devrim Muhafızları tarafından eğitilen terör hücresinin yapılan baskın ile çökertildiğini duyurdu.Suudi Arabistan’da İran Devrim Muhafızları tarafından eğitilen terör hücresi çökertildi.

Suudi Arabistan, İran Devrim Muhafızları tarafından eğitilen terör hücresinin yapılan baskın ile çökertildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan’da İran Devrim Muhafızları tarafından eğitilen terör hücresi çökertildi. Devlet Güvenliği Sözcüsü yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları tarafından eğitilmiş 10 teröristin bir eve ve bir çiftliğe yapılan baskınlar sonucu yakalandığını duyurdu. Sözcü, baskınlarda çok sayıda silah ve patlayıcının ele geçirildiğini ifade etti. Teröristlerden 3’ünün İran’da eğitildiğini aktaran sözcü, teröristlerin 2017’nin sonlarında birkaç hafta boyunca İran’daki Devrim Muhafızları sahalarında patlayıcıların nasıl yapılacağı da dahil olmak üzere askeri ve saha eğitimi aldıklarını açıkladı.

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