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Suudi Arabistan konsolosluğu civarında dikkat çeken çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:57 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialar ortaya atılırken, akşam saatlerinde konsolosluk civarındaki kanalizasyonlarda görüntüleme robotlarıyla çalışma yapılması dikkat çekti.

Suudi Arabistan konsolosluğu civarında dikkat çeken çalışma

2 Ekim günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna gelen ve bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından, Kaşıkçı’yı arama çalışmaları devam ediyor.

KONTROL YAPILIYOR

Son günlerde Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialar ortaya atılırken, akşam saatlerinde Suudi Arabistan konsolosluğu civarına gelen kanalizasyon denetleme ekiplerinin buradaki kanalizasyonları robot kameralar ile incelemesi dikkat çekti. Ekipler tarafından kanalizasyonlarda sürekli olarak kameralarla kontrollerin yapıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Suudi Arabistan

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