Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Kaşıkçı'nın ailesini konuk ettiği açıklandı. Görüşmeye, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da katıldığı belirtildi.
Suudi Kralı Selman, Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan Kralı Selman, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, kim olursa olsun cezalandırılacak" dedi.
Kral Selman, "Sorumluluklarını yerine getirmeyenlerden hesap sorulacak. Ölümünden sorumlu olanlar ve görevini yerine getirmeyenler, kim olursa olsun hesap verecek" ifadelerini kullandı.
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