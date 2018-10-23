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Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 16:29 | Son Güncelleme

Suudi Haber Ajansı, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Kaşıkçı'nın ailesini konuk ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Kaşıkçı'nın ailesini konuk ettiği açıklandı. Görüşmeye, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da katıldığı belirtildi.

SUUDİ KRAL: KİM OLURSA OLSUN CEZALANDIRILACAK

Suudi Kralı Selman, Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan Kralı Selman, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, kim olursa olsun cezalandırılacak" dedi.

Kral Selman, "Sorumluluklarını yerine getirmeyenlerden hesap sorulacak. Ölümünden sorumlu olanlar ve görevini yerine getirmeyenler, kim olursa olsun hesap verecek" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
OĞLUNDAN BAŞLA O ZAMAN...
abaaltından sopa gösterip tehdit etmiştir hiç konuşmayın suçu üstlenin demiştir.
Bunların da idollerinin kim olduğu belli oluyor :)))
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