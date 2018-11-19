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Suudi Arabistan Kralı Selman Kaşıkçı cinayetine değinmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:11 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman Kaşıkçı cinayetine değinmedi

RİYAD (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk kez kamuoyu önünde bir konuşma yapan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, konuşmasında Kaşıkçı cinayetine değinmedi.

Başkent Riyad'da düzenlenen Şura Meclisi oturumunun açılışında bir konuşma yapan Kral Selman, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Suudi Arabistan'ın İslami usuller üzerine kurulu olduğunu ve adalet ile eşitliğin tesisine önem verdiğini savunan Kral Selman, Suudi yargısının ve Başsavcılığının verilen görevleri yerine getirme çabalarından "onur duyduğunu" söyledi.

Kral Selman, "Suudi Arabistan İslam yasalarını uygulamaktan sapmayacak." ifadesini kullandı.

- Petrol üreticileriyle işbirliği içindeyiz

Aynı zamanda Ekonomi ve Kalkınma Konseyi Başkanı da olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a "yeni nesli gelecek görevlere hazırlama talimatı verdiklerini" belirten Kral Selman, devlet kurumlarını geliştirme yönündeki planı hayata geçirmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın piyasada istikrarın korunması için petrol üreticileriyle işbirliği ve koordinasyona devam ettiğini aktaran Kral Selman, ülkesinin küresel ekonominin kalkınmasına destek verdiğini söyledi.

- Yemen'de siyasi çözüme destek veriyoruz

Büyük bir insani krizin yaşandığı Yemen'deki savaşa da değinen Suudi Arabistan Kralı, Yemen'de siyasi çözüme destek verdiklerini ifade etti.

Selman, "Yemen halkının yanında oluşumuz bir tercih değil, İran destekli darbeci milislerin saldırılarına karşı duran Yemen halkına desteğin gerektirdiği bir görevdir." şeklinde konuştu.

- Filistin davası önceliğimiz

Suriye'de de siyasi çözüm vurgusu yapan Selman, Suudi Arabistan'ın bölgedeki kriz ve sorunların çözümü için çaba sarf etmeye devam edeceğini belirterek, "Filistin davası, Filistin halkı tüm meşru haklarını elde edinceye kadar öncelikli davamız olarak kalacak." dedi.

Riyad'daki Şura Meclisi oturumunun açılışına Veliaht Prens Bin Selman ile Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de katıldı.

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