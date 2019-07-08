Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi

DUBAİ (AA) - Suudi Arabistan hava yolu şirketi Flyadeal, geçen yıl Boeing ile "B737 Max" tipi yolcu uçaklarını satın almak üzere ön anlaşmaya varmasına rağmen Boeing'in rakibi Airbus'tan aynı sınıftaki "A320 Neo" tipi yolcu uçaklarını alacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Airbus ile 30 adet A320 Neo tipi yolcu uçağı satın almak üzere anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, ilave 20 uçak satın alma opsiyonu içeren anlaşmayla hava yolunun tüm filosunun Airbus üretimi uçaklardan oluşacağı belirtildi.

Flyadeal'in Airbus ile anlaşması, ABD'li uçak üreticisi Boeing ile daha önce aynı sınıftaki B737 Max tipi yolcu uçakları için yaptığı ön sipariş anlaşmasından vazgeçtiği yorumlarına yol açtı.

Açıklamada, Boeing ile yapılan ön anlaşmasından söz edilmezken, B737 Max'lerin alternatifi olan dar gövdeli A320 Neo'ların satın alınması, anlaşmanın rafa kaldırıldığının işareti olarak değerlendirildi.

Suudi Arabistan Havayollarının alt kuruluşu olan düşük bütçeli havayolu şirketi, Aralık 2018'de Boeing'ten 5,9 milyar dolar bedelle 30 adet 737 Max tipi uçak satın almak üzere ön anlaşmaya varmıştı.