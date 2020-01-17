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  4. Suudi Arabistan, ülkesini koruyan ABD askerleri için 500 milyon dolar ödedi

Suudi Arabistan, ülkesini koruyan ABD askerleri için 500 milyon dolar ödedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 19:03 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, ülkesini koruyan ABD askerleri için 500 milyon dolar ödedi

Suudi Arabistan'ın, ülkesinde faaliyet gösteren Amerikan askerlerinin maliyetini karşılamak için ABD'ye 500 milyon dolar ödediği bildirildi.

CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ödemenin geçen yıl Aralık ayında yapıldığı kaydedildi.

Pentagon Sözcüsü Rebecca Rebarich, "Başkan (Trump'ın) ortak yük paylaşımını arttırma yönergesine uygun olarak Savunma Bakanlığı, bölgesel güvenliği destekleyen, düşmanlık ve saldırganlığı caydıran askeri birliklerimizin maliyetini paylaşma konusunda Suudi Arabistan'ı devreye soktu. Suudi hükümeti bu faaliyetlere ilk katkıyı yapmıştır." dedi.

Haberde, Eylül 2019’'da İran tarafından yapıldığı öne sürülen insansız hava aracı saldırılarından sonra Suudi petrol tesislerini korumak için ülkeye binlerce ilave ABD askerinin gönderildiği ve tesislerin çevresine füze savunma bataryasının yerleştirildiği aktarıldı.

İki ülke arasında, Suudiler tarafından ABD askeri maliyetlerinde hangi masrafların karşılanacağının detayları ve Yemen savaşındaki desteği de dahil ABD'ye nihai olarak ne kadar borçlu olduğu konusunda ikili görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Fox News'e verdiği mülakatta Suudi Arabistan'ın söz konusu masrafların için bankaya 1 milyar dolar depozit yatırdığını belirtmişti.

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan"ın, ABD'nin askeri maliyetlerini karşılamak için ilk defa ödeme yapmadığına, 1990-1991 yıllarında Körfez Savaşı'nın maliyeti olarak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin ABD'ye 36 milyar dolar ödediğine dikkati çekildi.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi Arabistan Milli Petrol Şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmış, saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesintiye gidilmişti.

Saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin 10 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanarak düzenlediği kaydedilmişti.

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Amerikan askerleri Saudi Aramco Suudi Arabistan

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