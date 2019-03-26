HABER

Suudi Arabistan ve Çin'den askeri iş birliğini güçlendirme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 19:25 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ve Çin'den askeri iş birliğini güçlendirme kararı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, askeri alanda iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Çin Savunma Bakanı Wei'yi başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Haberde, ikilinin, Suudi Arabistan ile Çin arasında askeri alanda iş birliğini geliştirme ve güçlendirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Görüşmede, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif ve Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'ın yanı sıra Çin Hava Kuvvetleri Komutanı ile Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı da hazır bulundu.

Çin Savunma Bakanı Wei, iki günlük Mısır ziyaretinin ardından bugün Suudi Arabistan'a gelmişti.

Wei, Mısır'da da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile askeri iş birliği konusunu görüşmüştü.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Tarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 gözaltıTarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 gözaltı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Stratonikeia ikinci Efes olabilir”Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Stratonikeia ikinci Efes olabilir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Suudi Arabistan Wei Fenghe

En Çok Okunan Haberler

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den F-35 ve Patriot açıklaması!

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.