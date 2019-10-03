HABER

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Londra'da protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Londra'da protesto edildi

LONDRA (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü meydanı Trafalgar'da, Ulusal Portre Galerisi önünde toplanan bir grup eylemci, üzerinde Veliaht Prens Selman'ın yüzünün bulunduğu dev balonla protesto eylemi gerçekleştirdi.

Selman'ı geleneksel giysileri içinde gösteren balona, kan kırmızısıyla "Katil" yazıldığı görüldü.

Geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın posterlerini de taşıyan göstericiler, "Kaşıkçı için adalet" sloganı attı.

"Bin Selman savaş suçlusudur", "Bin Selman diktatördür" sloganları atan göstericiler, Veliaht Prense "Yemen'de, Sudan'da, Libya'da ve Mısır'da insan öldürmeye son vermesi" çağrısında bulundu.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Kazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildiKazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildi
TZOB Başkanı Bayraktar: Emanete fındık bırakmayalımTZOB Başkanı Bayraktar: Emanete fındık bırakmayalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı ingiltere Londra Muhammed bin Selman Suudi Arabistan Trafalgar Meydanı

En Çok Okunan Haberler

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atilla Kıyat' adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu

Erdoğan'dan o paylaşımla ilgili suç duyurusu!

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Son dakika! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek... "Bizim planımız hazır"

Bu akşam görüşeceğim! Planımız hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.