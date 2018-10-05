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Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden kayıp gazeteci açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 21:36 | Son Güncelleme

Suudi Veliaht Prensi Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan Velihat Prensi, "Türkiye'nin İstanbul başkonsolosluğumuzu aramasına izin vermeye hazırız." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden kayıp gazeteci açıklaması

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafından açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan Velihat Prensi, "Türkiye'nin İstanbul başkonsolosluğumuzu aramasına izin vermeye hazırız." dedi.

Türk Arap Medya Derneği, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceki gün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkmadığını ileri sürmüştü.

Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan açıklamada Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın geçmişte bir dönem İngiltere'deki Suudi Büyükelçiliği'nde medya danışmanlığı yaptığı bilgisine yer verilmişti.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A da gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vatandaşımız nerede lan. amerikan vatandaşı olsa amerka ortalığı yıkmıştı
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