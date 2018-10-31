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Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 16:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in uzun yıllar İngiltere’de sürgünde bulunan kardeşi Prens Ahmad bin Abdulaziz, İngiltere ve ABD’nin güvenlik garantisiyle Suudi Arabistan’a geri döndü. Prens Ahmet bin Abdülaziz’in yeni veliaht olmasının veya bir veliaht tespitinde yardımcı olmasının beklendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekimde Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesi ve Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Faysal’ın hedef haline gelmesinin ardından, Prens Ahmet bin Abdülaziz’in yeni veliaht olmasının veya bir veliaht tespitinde yardımcı olmasının beklendiği kaydedildi.

İngiltere'nin, Suudi Arabistan ve Yemen Savunma Ateşesi Albay Brian Lees, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Krallığı'nın saygınlığını ve güvenilirliğini düzeltmek için Veliaht Prens Selman'ı görevden alacağını iddia etmişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı eleştiren yazılar da yazan Prens Ahmet bin Abdülaziz, 2012'de İçişleri Bakanı olmuş, 5 ay sonra yerine yeğeni Muhammed bin Nayif atanmıştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın açık bir muhalifi olan Ahmet bin Abdulaziz’in ABD ve İngiltere yetkilileri tarafından verilen garantiyle ülkesine döndüğüne dikkat çekildi.

"ZEHİRLİ BİR HAL ALDIĞINI ANLADI"

Prens Ahmet’e yakın bir kaynağın Arapça yayın yapan Middle East Eye muhabirine, "Prens ve ailenin diğer mensuplarının Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın artık zehirli bir hal aldığını anladı" dediği aktarıldı. Aynı kaynağın, Prens Ahmet’in kraliyetteki yeni düzenlemede yer alacağı veya alternatif Veliaht’ın seçiminde yardımcı olacağını belirtti.

Bazı kaynaklar, Prens Ahmet’in Arabistan’a dönmesi ve ülke yönetiminde söz sahibi olması için ABD ve İngiliz yetkililerle görüşüp garanti aldığını ifade etti. Prens Ahmet’in ABD ve İngiltereli yetkililerinden garanti almasının yanında kendine mensup gruplar tarafından da korunduğu belirtildi. Geçtiğimiz Kasım ayında Muhammed bin Selman’ın muhaliflere karşı bir süpürme harekatına girişmesine rağmen Ahmet bin Abdulaziz’in oğullarının hiçbirine dokunamadığı kaydedildi.

Ahmad Kral Selman'ın oğlu Muhammed’i veliaht prens atamasına karşı çıkmış ve ona biat etmemişti. Yemen ve Bahreynliler Suudi Arabistan’ın Yemen’deki iç savaşa müdahalesi sebebiyle Prens Ahmet’in evinin önünde Suudi ailesini katil olarak protesto ederken, Prens de onlara bütün ailenin Yemen'deki savaştan sorumlu tutulamayacağını söylemişti. Prens Ahmet, bunu Yemen’deki katliamdan sorumlu olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a söylemeleri gerektiğini kaydetti.

ABD, Katar’a uyguladığı abluka sebebiyle Suudi Arabistan’a yaptığı baskıları artırmaya başlamıştı. Yemen’de süren savaş sebebiyle BM’nin Yemen halkının sefalete düştüğü şeklindeki açıklamalarında ABD, zor durumda kalmıştı.

Yemen’deki ihtilafta Suudi Arabistan’a destek sağlaması sebebiyle ABD büyük eleştiri almaya devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Ahmad bin Abdulaziz ingiltere ABD veliaht prens

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ingiliz ve amerikan köpeği araplar.. yahudi sofasında kemik bekleyen köpeklerden farkı yok bunların..
Müslümanlığın yüz karası
katil pislik inşallah senide bir yerde öldürürler adi pislik akıttıgın kanda bogul inşallah
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