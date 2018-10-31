Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekimde Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesi ve Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Faysal’ın hedef haline gelmesinin ardından, Prens Ahmet bin Abdülaziz’in yeni veliaht olmasının veya bir veliaht tespitinde yardımcı olmasının beklendiği kaydedildi.

İngiltere'nin, Suudi Arabistan ve Yemen Savunma Ateşesi Albay Brian Lees, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Krallığı'nın saygınlığını ve güvenilirliğini düzeltmek için Veliaht Prens Selman'ı görevden alacağını iddia etmişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı eleştiren yazılar da yazan Prens Ahmet bin Abdülaziz, 2012'de İçişleri Bakanı olmuş, 5 ay sonra yerine yeğeni Muhammed bin Nayif atanmıştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın açık bir muhalifi olan Ahmet bin Abdulaziz’in ABD ve İngiltere yetkilileri tarafından verilen garantiyle ülkesine döndüğüne dikkat çekildi.

"ZEHİRLİ BİR HAL ALDIĞINI ANLADI"

Prens Ahmet’e yakın bir kaynağın Arapça yayın yapan Middle East Eye muhabirine, "Prens ve ailenin diğer mensuplarının Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın artık zehirli bir hal aldığını anladı" dediği aktarıldı. Aynı kaynağın, Prens Ahmet’in kraliyetteki yeni düzenlemede yer alacağı veya alternatif Veliaht’ın seçiminde yardımcı olacağını belirtti.