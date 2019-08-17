HABER

Suudi Arabistan Yemen'den havalanan İHA'yı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 00:21 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Yemen'den havalanan İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Yemen'deki İran destekli Husilerin Amran kentinden havalanan insansız hava aracı (İHA) Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düşürüldü.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalında yayımlanan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun yazılı açıklamasında, Yemen'in Amran kentinden havalanan İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

İHA'nın hedefine ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'ndaki stratejik noktaların Kasıf-2 tipi İHA'larla vurulduğunu söylemişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldıGölcük Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı
Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husi İHA Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Askeri araç devrildi! 8 asker yaralı

Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.