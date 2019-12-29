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  4. Suudi Arabistan'da tiyatro oyuncularını yaralayan sanıklardan birine idam cezası

Suudi Arabistan'da tiyatro oyuncularını yaralayan sanıklardan birine idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 21:21 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da tiyatro oyuncularını yaralayan sanıklardan birine idam cezası

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da mahkeme, geçen ay tiyatro oyununda sahne alan oyuncuları ve bir güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan iki sanıktan birine idam, diğerine 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, başkent Riyad'daki Ceza Mahkemesi, Kral Abdullah Park Tiyatrosu'ndaki oyunda sahne alan oyunculara ve bir güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı düzenleyen sanıklardan biri hakkında idam kararı verdi.

Mahkeme, aynı davada yargılanan başka bir sanığı ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İdam cezasına çarptırılan sanığa "terör örgütü El Kaide'ye mensup olmak, oyuncuları hedef alan terör saldırısı düzenlemek, bir güvenlik görevlisini ve tiyatrocuları yaralamak, insanları korkutmak", diğer sanığa ise "yardım ve yataklık" suçlaması yöneltiliyordu.

Karara itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Riyad polisi, 12 Kasım'da 3 tiyatro oyuncusuna bıçaklı saldırı düzenleyen Arap uyruklu şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Saldırı, Suudi Arabistan'daki Eğlence Heyeti'ne yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde yaşanmıştı. Eğlence Heyeti'nin ülkede farklı eğlence etkinlikleri düzenlemesi, Suudi Arabistan'daki değerlere, örf ve geleneklere aykırı olduğu gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalıyor.

Suudi Arabistan'da son dönemde yapılan açılımlarla kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Riyad Suudi Arabistan

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