Suudi Arabistan'da tiyatro oyuncularını yaralayan sanıklardan birine idam cezası

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da mahkeme, geçen ay tiyatro oyununda sahne alan oyuncuları ve bir güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan iki sanıktan birine idam, diğerine 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, başkent Riyad'daki Ceza Mahkemesi, Kral Abdullah Park Tiyatrosu'ndaki oyunda sahne alan oyunculara ve bir güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı düzenleyen sanıklardan biri hakkında idam kararı verdi.

Mahkeme, aynı davada yargılanan başka bir sanığı ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İdam cezasına çarptırılan sanığa "terör örgütü El Kaide'ye mensup olmak, oyuncuları hedef alan terör saldırısı düzenlemek, bir güvenlik görevlisini ve tiyatrocuları yaralamak, insanları korkutmak", diğer sanığa ise "yardım ve yataklık" suçlaması yöneltiliyordu.

Karara itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Riyad polisi, 12 Kasım'da 3 tiyatro oyuncusuna bıçaklı saldırı düzenleyen Arap uyruklu şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.