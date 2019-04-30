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Suudi Arabistan'dan Bahreyn-Irak gerginliğine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu: "Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn arasında karşılıklı saygıya dayanan, bölgesel istikrar ve emniyeti sağlamaya katkı sağlayacak güçlü bir ilişkiyi dört gözle bekliyor"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan hükümeti, Bahreyn ile Irak arasındaki gerginliğin sona ermesi ve karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki kurulması temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun ardından bir açıklama yayımlandı.

Suudi Arabistan'ın Bahreyn'in iç işlerine müdahale edilmesine, egemenlik, güvenlik ve istikrarına zarar verecek her türlü eyleme karşı olduğu vurgulanan açıklamada, "Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn arasında karşılıklı saygıya dayanan, bölgesel istikrar ve emniyeti sağlamaya katkı sağlayacak güçlü bir ilişkiyi dört gözle bekliyor." ifadesi kullanıldı.

- Bahreyn-Irak arasındaki gerginlik

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, geçen cumartesi yaptığı açıklamada, "Bahreyn, Yemen ve Suriye'deki savaşlar son bulmalı ve buralardaki iktidar sahipleri acilen görevlerini bırakmalı." demişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife ise Sadr'ın bu açıklamalarına tepki göstererek kendisini, İran'ın ülkesindeki nüfuzuna sessiz kalmakla eleştirmiş, Sadr için "aptal" ve "otoriter" ifadelerini kullanmıştı. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı ayrıca Irak'ın Bahreyn Maslahatgüzarı Nihad el-Ani'yi de Bakanlığa çağırmıştı.

Bunun üzerine Irak, Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın Sadr'a yönelik açıklamalarından dolayı Manama yönetiminden resmi özür talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn ırak Suudi Arabistan

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