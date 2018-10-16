Suudi Başkonsolosu önünde hareketlilik (2)

Gülseli KENARLI -İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak. Konsolosluk konutu önünde hareketlilik devam ediyor. Öğlen saat 14.15 sıralarında bir araç konsolosluk konutundan çıkış yaptı. Aynı araç 17.30 sıralarında geri geldi. Araçta şoför dışında kimsenin olmadığı görüldü.

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