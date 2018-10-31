HABER

 - SUUDİ BAŞSAVCI NUMARALI VE KİLİTLİ KUTULAR İLE AYRILIYOR (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS  - İSTANBUL DHA SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA
SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor.
Başsavcı Suud El Muceb'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi. Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi. Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar ve kilitler bulunan 5 büyük kutu dikkat çekti.
Görevlilerce x-ray cihazından geçirilen kuruyemiş ve lokum kutuları da VİP'ten geçirelerek uçağa yüklendi.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Suudi Savcı ile gelen heyettekiler
-Suudi Başkonsolosluğu'na ait diplomatik araç
-Araçtan siyah renkli numaralandırılmış kutuların indirilmesi
-Kutulara kilitlenmesi
-Kilitler
-1'den 5'e kadar numaralandırılan kutuların taşınması
-Savcının beraberinde yer alan heyetin VİP'e girişi
-VİP girişinde kutuların x-ray cihazından geçirilmesi
-Görevli Polislerin cihaz içindeki kutuları kontrol etmesi
-Kişisel eşyaların olduğu bavulların araçtan taşınması
-Kuruyemiş kutuları
Suudi heyetin VİP'e girişi
-Üst aramalarının yapılması
-Genel ve detaylar

Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'
Yaralı yavru ceylanı köylüler kurtardıYaralı yavru ceylanı köylüler kurtardı
Araçta yemeğini unutan üniversiteliye bir tencere sarma sözüAraçta yemeğini unutan üniversiteliye bir tencere sarma sözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.