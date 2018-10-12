Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayının hızlı ve ayrıntılı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini söyledi.
Seibert, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Alman hükümetinin gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolmasından büyük endişe duyduğunu belirten Seibert, "Ortada bulunan şüpheler dehşet verici. Bu olayın mümkün olduğunca hızlı ve ayrıntılı bir şekilde aydınlatılması lazım. Suudi Arabistan'ın da bu aydınlatmaya kapsamlı bir şekilde katılması lazım." dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul de bu olayda hızlı ve inandırıcı bir aydınlatma beklediklerini ifade ederek, "Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu beklentiyi hafta başında Suudi Arabistan’ın Berlin Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede de iletti." ifadesini kullandı.
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