Suudi Veliaht Prense yakın isimler İranlılara karşı da suikast planlamış

İran karşıtı bazı iş adamlarının yaklaşık 2 yıl önce İran ekonomisini çökertmek için yaptıkları plan çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüştüğü, Muhammed bin Selman'a yakın bazı isimlerin ise bu dönemde İranlı isimlere karşı suikast planlarından bahsettiği ileri sürüldü.

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, bazı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, son dönemde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve yakınındaki isimlerin uzun süredir düşmanlarına karşı suikast planlarının olduğuna dair bir bakış açısı sundu.

NYT'nin haberine göre, Lübnan asıllı Amerikan iş adamı ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın danışmanı George Nader'in girişimiyle hazırlanan bir planda İran'ın ekonomisine sabotaj hedefleniyordu. İddialara göre Nader, bu planı hem Prens Muhammed ile görüşmüş hem de planı Beyaz Saray yetkililerine sunmuştu.

Bu planın bir diğer parçası ise ülkesinin istihbarat ve güvenlik ajansları ile derin bağları olan İsrailli iş insanı Joel Zamel'di.