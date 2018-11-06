Suudi Veliaht Prensi, '45 üst düzey ismi hala Ritz'de esir tutuyor'

Köşe yazarlığı verdiği Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin sorumlularını aydınlığa kavuşturma çabasındaki Washington Post, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) yolsuzlukla mücadele adı altında Riyad'ın en lüks otellerinden Ritz-Carlton'ı 5 yıldızlı hapishaneye çevirmesinin üzerinden bir yıl geçerken tam sayısı bilinmeyen bazı süper zenginlerin hala burada tutulduğunu yazdı. Ritz esaretinden kurtulma karşılığı toplamda 106 milyar dolara denk gelen nakit para, mülk, işletme, hisse gibi mal varlıklarını teslim edenlerin serbest bırakıldığını hatırlatan gazete, 2018'in başında Suudi başsavcılığından 56 kişinin gözaltında tutulmaya devam edildiği açıklamasının geldiğini kaydetti. Geçen ay MbS'nin Bloomberg'e gözaltında sadece 8 kişinin kaldığını söylediğini, ama "Avukatlarına erişimleri var ve Suudi sisteminin karşısına çıkarılacaklar" demekten başka ayrıntıya girmediğini belirten gazete, şöyle devam etti: Suikastla ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği Veliaht Prens MbS ile Kaşıkçı'nın oğlu Salah, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkıştı.

"Ama durumdan haberdar kişiler, bu sayının çok daha fazla olduğunu, Ritz'de kapatılmış hala 45 kişinin olduğunu söyledi." ÖNCEKİ KRALIN OĞLU TURKİ BİN ABDULLAH'IN AKIBETİ MEÇHUL Bunlardan birinin Prens Turki bin Abdullah (47) olduğunu aktaran Washington Post, önceki Kral Abdullah'ın oğlu Turki'nin bir zamanlar kraliyet ailesinin 'altın çocuğu' diye nitelendiğini, ABD ve Britanya'da eğitim almış, yüksek lisans derecesine sahip savaş pilotu olduğunu belirtti. Riyad vilayetinin güçlü valisi konumunda bulunmuş, milyarlarca dolarlık Kral Abdullah Vakfı'nın başına getirilmiş Turki'nin Riyad metro inşaatında yolsuzlukla itham edildiğini, ama hakkında resmen suçlamada bulunulmadığını kaydetti. SAĞ KOLU GÖZALTINDA İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ Turki Riyad Valisi iken Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapmış olan Tümgeneral Ali bin Abdullah el Kahtani'nin ise gözaltındayken açıklanmamış şartlar altında öldürüldüğünün altını çizdi. 'TALAL'LA BİRLİKTE BIRAKILMA İHTİMALİ' Diğer yandan cuma günü Prens Halid bin Talal'ın serbest bırakıldığına dikkat çekti. Hem MbS'nin hem de Turki'nin kuzeni olan Talal'ın (56), Veliaht'ın dini polisi devre dışı bırakma gibi reformlarına karşı çıkan dinci bir muhafazakar olduğu aktarıldı.