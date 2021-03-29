Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Given hareket ettirildi

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturan 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı gemiyi kurtarma operasyonları devam ediyor. Gemi altı gün sonra ilk kez yüzdürüldü ancak kanalın trafiğe açılması için daha zaman gerekiyor.

Yaklaşık dört futbol sahası uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.

Yaşanan olay nedeniyle, dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi geçici olarak devre dışı kaldı.

Pazartesi erken saatlerde geminin ilk kez hareket edebilecek kadar kısmen özgür kalması, tıkanan trafiğin yakın zamanda açılabilmesi ve daha fazla ekonomik zarara yol açmaması yönünde beklentileri artırdı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1375044792485171207?s=20

Panama bandıralı Ever Given adlı gemi, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giderken karaya oturmuştu.

1869'da açılan, yılda 19 bin geminin kullandığı, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan 193 kilometre uzunluğundaki kanalın kapanması nedeniyle uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı yüzde 4 artmıştı.