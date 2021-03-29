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Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Given hareket ettirildi

29.03.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturan 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı gemiyi kurtarma operasyonları devam ediyor. Gemi altı gün sonra ilk kez yüzdürüldü ancak kanalın trafiğe açılması için daha zaman gerekiyor.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Given hareket ettirildi

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturan 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı gemiyi kurtarma operasyonları devam ediyor. Gemi altı gün sonra ilk kez yüzdürüldü ancak kanalın trafiğe açılması için daha zaman gerekiyor.

Yaklaşık dört futbol sahası uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.

Yaşanan olay nedeniyle, dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi geçici olarak devre dışı kaldı.

Pazartesi erken saatlerde geminin ilk kez hareket edebilecek kadar kısmen özgür kalması, tıkanan trafiğin yakın zamanda açılabilmesi ve daha fazla ekonomik zarara yol açmaması yönünde beklentileri artırdı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1375044792485171207?s=20

Panama bandıralı Ever Given adlı gemi, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giderken karaya oturmuştu.

1869'da açılan, yılda 19 bin geminin kullandığı, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan 193 kilometre uzunluğundaki kanalın kapanması nedeniyle uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı yüzde 4 artmıştı.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'ı Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

2018'de inşa edilen ve Evergreen Marine adlı Tayvan şirketi tarafından işletilen Ever Given'ın Süveyş Kanalı'nda şimdiye kadar karaya oturan en büyük gemi olduğu belirtiliyor.

Mısır Hükümeti, bazı gemileri kanalın eski koluna yönlendirirken geçiş yolunun iki tarafında 150 kadar geminin beklediği haber veriliyor. Bu gemilerin petrol, otomobil parçası ve diğer tüketim malzemeleri taşıdığı söyleniyor.

SUVEYS KANALI

Geminin teknik bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) şirketi, kurtarma çalışmaları bölgeye dokuz römork gönderdi.

Uzunluğu yaklaşık 400 metre olan gemi, genişliği 200 metreyi bulmayan bu dar kanalda çapraz bir halde sıkışmış duruyor.

Römorklar, halatlar kullanarak ya da doğrudan gemiye temas ederek, gemiyi kanalın iki tarafında bulunan kum tepeciklerinden kurtarmaya çalışıyor.

Aynı zamanda geminin etrafında sualtındaki tortu ve kumların çıkartılması için de çalışmalar yürütülüyor.

Bu çalışmaları yürüten Hollanda merkezli Boskalis şirketi, kepçeler ve iş makineleriyle geminin etrafındaki kum ve çamuru temizlemeye çalışıyor.

200 bin tonluk gemiyi yeniden yüzdürme çalışmalarının bir sonraki aşaması ise üzerindeki yüklerin kaldırılması ve yakıtının boşaltılması olacak.

Ever Given büyüklüğündeki bir gemi, 20 bin adet 20 ft (yaklaşık 6 metre) büyüklüğünde konteyner taşıyabiliyor.

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