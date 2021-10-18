Suzuki'den Vitara Hibrit kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre Suzuki, ülkemizde 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle sunduğu, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan, Vitara Hibrit modeli için ay boyunca fiyat sabitlediği ön satış uygulamasını devreye aldı. Bu avantaja ek olarak ay boyunca yeni bir Vitara Hibrit almak isteyen müşteriler, 100 bin TL için 12 aya varan vade ile yüzde 0,99’luk kredi desteğinden de yararlanabilecekler. Suzuki Vitara Hibrit modellerine Ekim ayı boyunca 354 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

SUZUKI VITARA HİBRİT'İN ÖZELLİKLERİ

Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri ile dikkat çekiyor. 9 inç multimedya cihazı, 4,2 inç renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleri bulunan Vitara Hibrit, güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Suzuki Vitara Hibrit’in güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.

