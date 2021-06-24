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Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı

24.06.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suzuki, Swift Hibrit’in manuel şanzımanlı seçeneğini Türkiye’ye sunmaya hazırlanıyor. Ön satış uygulaması devreye alınan 5 ileri vitesli Suzuki Swift Hibrit, Temmuz ayı itibarıyla sahiplerine teslim edilebilecek. İşte manuel şanzımanlı Swift Hibrit'in fiyatı.

Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı

Suzuki, hibrit teknolojisini benimseyen otomobil üreticilerinden biri. Suzuki Swift Hibrit de bunun bir örneği. Şirketin açıklamasına göre ise 1.2 litre hacmindeki K12D Dualjet motoru ve 12V gücündeki batarya ile gelen ve Suzuki'nin iddiasına bakılırsa şehir içi kullanımlarında yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlayan Swift Hibrit, GL donanım seviyesinde 5 ileri manuel şanzımanlı olarak Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

MANUEL ŞANZIMANLI SUZUKI SWIFT NELER SUNUYOR?

GL donanım seviyesine sahip manuel şanzımanlı Swift Hibrit’te, LCD yol bilgi ekranı, Start-Stop sistemi, otomatik farlar, deri direksiyon simidi, LED farlar ve LED stop lamba grubu, elektrikli yan aynalar, orta konsolda 4 bardak tutucu ve piyano siyah vites topuzu gibi iç donanım özellikleri yer alıyor.

Güvenlik tarafında ise Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), hız sabitleme sistemiyle radarı bir arada kullanıyor. Ayrıca manuel şanzımanlı Swift Hibrit’te; Radar Fren Destek Sistemi (RBS), Lastik Basınç Uyarı Sensörü (TMPS), katlanabilir pedal sistemi ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme mekanizması gibi güvenlik donanımları bulunuyor.

Suzuki Swift Hibrit

Swift Hibrit; plug-in hibrit teknolojisine göre birçok avantajı bulunduğu söylenen ve mild hibrit olarak bilinen Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile geliyor. Plug-in hibrit otomobillerde yer alan büyük batarya grubu ve elektrik motoru, Suzuki Swift Hibrit’te yerini; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ile fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon bataryaya bırakıyor.

Suzuki'nin iddiasına göre, enerji geri kazanım verimliliğini artırmak için kapasitesi 3Ah’den 10Ah’ye yükseltilen yeni lityum-iyon batarya ve kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artıyor. Frenleme sırasında oluşan enerji ise 12 Volt’luk bataryada depolanıyor. ISG ünitesi, ürettiği 50 Nm tork değeriyle Dualjet motora destek oluyor. Sistemin bileşenlerinin, aracın toplam ağırlığına 6,2 kg eklediği aktarılıyor.

Yeni Suzuki Swift Hibrit-1

935 kg boş ağırlığa sahip Swift Hibrit’in kaputunun altında dört silindirli 83 PS güç üreten 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 5 ileri manuel şanzımanlı Swift Hibrit, 100 km hızlanmasına ortalama 13,1 saniyede erişirken, maksimum 180 km/s hızlanmaya ulaşıyor. Markanın verilerine göre şehir içi kullanımlarda yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlayan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, karma kullanımda ise 100 km’de ortalama 4,9-5,0 lt tüketim değeri sunuyor.

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İŞTE MANUEL ŞANZIMANLI SUZUKI SWIFT HİBRİT'İN FİYATI

5 ileri vitesli Suzuki Swift Hibrit için ön satış uygulaması devreye alınmış durumda. Uygulamayla birlikte; GL donanım seviyesinde 199 bin 900 TL’lik fiyatı ve 50 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla tercih edilebilen manuel şanzımanlı Swift Hibrit, ülkemizde Temmuz ayı itibarıyla kullanıcılarıyla buluşacak.

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Türkiye
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