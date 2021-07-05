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Suzuki Türkiye'den hibrit başarısı

05.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suzuki 2021 yılının ilk 6 aylık dönemini, Türkiye pazarında faaliyet gösterdiği önceki yılların aynı dönemlerine göre en başarılı yarı yıl olarak tamamladı.

Suzuki Türkiye'den hibrit başarısı

Suzuki'nin açıklamasına göre, geçtiğimiz yıl segmentinin hibrit lideri olan Suzuki Swift Hibrit, ODD satış verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında da 637 adetlik satışla B-Hatchback segmentinin lider hibrit modeli oldu. Swift Hibrit, bu segmentte yüzde 78’lik paya ulaştı. Geçtiğimiz Nisan ayında pazara sunulan Vitara Hibrit ise 2021 yılının ilk yarısında, 566 adetlik satışla ve yüzde 23’lük pazar payıyla B-SUV segmentinin en çok tercih edilen ikinci hibrit modeli oldu. Vitara Hibrit bu yılın ikinci çeyreğinde ise 454 adetle B-SUV hibrit araçlarda lider oldu.

Yeni Suzuki Swift Hibrit

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"SUZUKİ OLARAK SATIŞ GRAFİĞİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Suzuki Türkiye Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Suzuki Türkiye olarak 2021 yılının ilk 6 ayını büyük bir gururla geride bıraktık. Suzuki Hibrit ailesini genişlettik, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de dizel araçların en büyük alternatifi konumuna gelen hibrit araçlar içerisinde Suzuki olarak satış grafiğimizi yükseltmeye devam ediyoruz.

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2021 yılının ilk 6 ayında Türkiye pazarındaki en donanımlı ve en uygun fiyatlı hibrit model olan Swift Hibrit ile zirveye yerleşirken Vitara Hibrit, segmentinde oldukça talep görüyor. Yakıt tüketimi ve standart sunulan güvenlik özellikleriyle fark yaratıyor ve bunda müşterilerimizin sorunsuz Japon otomobiline olan güveninin payı büyük” dedi.

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Türkiye
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