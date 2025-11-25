Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri

Beyaz Sweatshirt ve Siyah Jean

Oversize Sweatshirt ve Skinny Pantolon

Beyaz sweatshirt ve siyah bir jean, her zaman güvenli ve şık bir tercih. Bu kombin , sade ama etkili bir görünüm sunar. Rahatça giyebileceğin bu parça, hem gündelik hem de hafta sonu gezmelerinde sana kolaylık sağlar.



Son zamanların en popüler trendlerinden biri olan oversize sweatshirt’leri, skinny pantolonla kombinlemek mükemmel bir uyum sağlar. Bu tarz, rahatlığın yanında vücut hatlarını da vurgular. Altına spor ayakkabılar ya da şık bir bot ekleyerek stilini tamamlayabilirsin.

Sweatshirt ve Mini Etek



Evet, sweatshirt sadece pantolonla değil, etekle de harika durur! Özellikle kalın örgü eteklerle veya mini eteklerle kombinlediğinde, farklı ve rahat bir tarz yaratabilirsin.

Sweatshirt ve Kaban

Soğuk günlerde sweatshirt’ünü kalın bir kaban ile kombinlemek, hem sıcak kalmanı sağlar hem de şıklığını bir adım öne çıkarır. Kabanın altına rahat bir pantolon veya skinny jean ekleyebilir, üzerine ise rahat bir spor ayakkabı veya bot tercih edebilirsin.

Baskılı Sweatshirt ve Deri Ceket



Biraz daha edgier bir tarz arıyorsan, baskılı sweatshirt’ü deri ceketle kombinleyebilirsin. Bu kombin, sokak stilinde çok tercih edilen ve dikkat çeken bir görünüm yaratır. Deri ceket, sweatshirt’ün rahatlığını bir nebze kırarak şıklık katacak.

Sweatshirt ve Şort



Özellikle salaş bir şort ile rahat bir görünüm elde edebilirsin. Üzerine spor ayakkabı ve şapka ekleyerek, sıcak yaz akşamlarında hem şık hem de serin kalabilirsin.

Crop Sweatshirt ve Mom Jean



Crop sweatshirt ve mom jean kombinasyonu, rahatlığı ve tarzı bir arada sunar. Bu kombin, sokak stilinin vazgeçilmezlerinden biridir. Crop sweatshirt’ü rahatça giyeceğin mom jean ile tamamlayarak, hem şık hem de rahat bir görünüm elde edebilirsin.

Sweatshirt ve Maxi Etek



Eğer daha feminen bir kombin istersen, maxi etekle sweatshirt’ü birleştirebilirsin. Uzun eteklerin rahatlığı ve sweatshirt’ün şıklığı, harika bir uyum yakalar. Altına şık topuklu ayakkabılarla veya spor ayakkabılarla kombinleyebilirsin.