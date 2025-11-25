KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri

Son zamanlarda rahatlık ve şıklığı bir arada arayanlar için sweatshirt'ler vazgeçilmez bir parça haline geldi. Eğer sen de sweatshirt'ünü tarz sahibi bir şekilde kombinlemek istiyorsan, işte sana birkaç öneri:

Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri

Beyaz Sweatshirt ve Siyah Jean

Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri 1


Beyaz sweatshirt ve siyah bir jean, her zaman güvenli ve şık bir tercih. Bu kombin, sade ama etkili bir görünüm sunar. Rahatça giyebileceğin bu parça, hem gündelik hem de hafta sonu gezmelerinde sana kolaylık sağlar.

Oversize Sweatshirt ve Skinny Pantolon

Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri 2
Son zamanların en popüler trendlerinden biri olan oversize sweatshirt’leri, skinny pantolonla kombinlemek mükemmel bir uyum sağlar. Bu tarz, rahatlığın yanında vücut hatlarını da vurgular. Altına spor ayakkabılar ya da şık bir bot ekleyerek stilini tamamlayabilirsin.

Sweatshirt ve Mini Etek

Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri 3
Evet, sweatshirt sadece pantolonla değil, etekle de harika durur! Özellikle kalın örgü eteklerle veya mini eteklerle kombinlediğinde, farklı ve rahat bir tarz yaratabilirsin.

Sweatshirt ve Kaban

Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri 4

Soğuk günlerde sweatshirt’ünü kalın bir kaban ile kombinlemek, hem sıcak kalmanı sağlar hem de şıklığını bir adım öne çıkarır. Kabanın altına rahat bir pantolon veya skinny jean ekleyebilir, üzerine ise rahat bir spor ayakkabı veya bot tercih edebilirsin.

Baskılı Sweatshirt ve Deri Ceket

Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri 5
Biraz daha edgier bir tarz arıyorsan, baskılı sweatshirt’ü deri ceketle kombinleyebilirsin. Bu kombin, sokak stilinde çok tercih edilen ve dikkat çeken bir görünüm yaratır. Deri ceket, sweatshirt’ün rahatlığını bir nebze kırarak şıklık katacak.

Sweatshirt ve Şort

Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri 6
Özellikle salaş bir şort ile rahat bir görünüm elde edebilirsin. Üzerine spor ayakkabı ve şapka ekleyerek, sıcak yaz akşamlarında hem şık hem de serin kalabilirsin.

Crop Sweatshirt ve Mom Jean

Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri 7
Crop sweatshirt ve mom jean kombinasyonu, rahatlığı ve tarzı bir arada sunar. Bu kombin, sokak stilinin vazgeçilmezlerinden biridir. Crop sweatshirt’ü rahatça giyeceğin mom jean ile tamamlayarak, hem şık hem de rahat bir görünüm elde edebilirsin.

Sweatshirt ve Maxi Etek

Sweatshirt ile yapabileceğin rahat ve tarz kombin önerileri 8
Eğer daha feminen bir kombin istersen, maxi etekle sweatshirt’ü birleştirebilirsin. Uzun eteklerin rahatlığı ve sweatshirt’ün şıklığı, harika bir uyum yakalar. Altına şık topuklu ayakkabılarla veya spor ayakkabılarla kombinleyebilirsin.

Anahtar Kelimeler:
kombin sweatshirt Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.