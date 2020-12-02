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Swinger partiye katılan onlarca çift koronavirüs pozitif çıktı

02.12.2020 13:08 | Son Güncelleme:
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Swinger partiye katılan onlarca çift koronavirüs pozitif çıktı

ABD koronavirüsle mücadele ederken, ülkenin en büyük Covid noktalarından birinde düzenlenen swinger partide düzinelerce çiftin koronavirüs pozitif olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta New Orleans’ta 250 kişi Naughty in N’awlins adlı swinger partide bir araya geldi. Partiye katılan 41 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Etkinliğin organizatörü Bob Bob Hanaford’a göre, partiye katılanlardan biri virüs nedeniyle hastanelik oldu; ancak iyileşerek taburcu edildi.

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Vakalarının çoğunun semptom göstermediğini veya hafif şiddette semptom gösterdiğini söyleyen Hannaford, etkinlik hakkında yaptığı paylaşımda “Zamanı geri alabilsem bu etkinliği düzenlemezdim. O zaman, şimdiki kadar çok şey bilseydim bunu yapmazdım. Üzerimde yük oldu, herkes %100 daha iyi olana kadar yükü taşımaya devam edeceğim” dedi.

Yılda 2.000’den fazla misafir çeken etkinlik, bu sene pandemi nedeniyle etkinliğin düzenlenip düzenlenmeyeceği aylarca tartışıldı.

Hannaford, etkinliklerde maske takma, sosyal mesafeyi koruma, iletişim günlükleri tutma, etkinlikten önce virüs veya antikor testi gibi covid tedbirlerinin de uygulandığını sözlerine ekledi ve “Katılım için olağanüstü önlemler aldık, gerekli ateş kontrollerini yaptık, sosyal mesafeli giriş yapıldı ve check-in sırasında sterilizasyon ile temassız bir süreç başlattık. Antikor olduğu anlaşılan ve bulaşıcı olmadığını belirtmek isteyenler için tek renkli bileklikler hazırladık. Henüz test olup da sonucu negatif çıkanlara ikinci bir renk bileklik verdik. Bilekliklerde herkesin test tarihi yuvarlak içine alınmıştı” dedi.

Hannaford, salgının seks kulüpleri üzerindeki finansal etkisi hakkında “Pek çok kulüp 2021’i göremeyecek” dedi ve salgın sırasında herkesin bilinçli kararlar alabilmesi için bu tür etkinliklerin risklerinin açıkça tartışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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