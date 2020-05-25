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  4. Tabancalı Ramazan Bayramı kutlamasına soruşturma!

Tabancalı Ramazan Bayramı kutlamasına soruşturma!

İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplamıştı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan bir kişi, bayramın ilk gününde evinin penceresinden çıkarak havaya defalarca ateş etmişti. “Bayramımız mübarek olsun” diyerek havaya ateş açan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Mahmuriye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaş üstü olduğu öğrenilen B.U. isimli bir şahıs, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde evinin penceresine çıkıp, “Bayramınız mübarek olsun, Allah tekrar tekrar nasip etsin. Bayramımız birlik olsun” diyerek, elindeki tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında jandarma ekipleri şahıs hakkında soruşturma başlattı. Şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.

Tabancayla havaya ateş açıp Ramazan Bayramı’nı kutlayan şahıs hakkında soruşturma

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