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Ütünüzün tabanı mı yandı? Daha önce hiç duymadığınız bu yöntemlerle ilk günkü haline getirebilirsiniz!

10.12.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kireçli ütüyle başınız dertte mi? Öyleyse, yalnız değilsiniz. Tabanı kireç tutan bir ütü uzun süre temizlenmezse kullanılamayacak duruma gelebilir. Bir diğer kötü senaryo ise yanık ütü tabanı... Bu sorunlarla nasıl baş edeceğinizi bilmiyorsanız işler karışabilir. Endişelenmeyin, ütü temizliğiyle ilgili vereceğimiz birkaç etkili ipucu sizi bu dertten kurtarabilir.

Ütünüzün tabanı mı yandı? Daha önce hiç duymadığınız bu yöntemlerle ilk günkü haline getirebilirsiniz!

Ütü için kullandığınız su, kireç sorununa davetiye çıkarabilir. Bazen de ütüyü kıyafetin üzerinde unutup sonrasında kocaman bir yanıkla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken ya ütüyü temizlemek ya da ütüyü değiştirmek. Ancak ekonomik açıdan yeni bir ütü almak pek iyi bir fikir değil gibi. Birazdan bahsedeceğimiz yöntemleri deneyerek ütünüzün tabanını tertemiz yapabilirsiniz. İşte detaylar…

BEYAZ SİRKENİN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Temizlik söz konusu olunca akla ilk gelen ürünlerden biri elbette ki beyaz sirke. Basit ve az maliyetli bir yöntem olmasına rağmen temizlik konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

  • İşe önce temiz bezi bir miktar sirke ile ıslatarak başlayın.

  • Ütü tabanını bu bezle iyice ovun. Ardından temiz bir bezle silerek kurulayın.

  • Bir diğer seçenek olarak ütüyü sirkeli bezin üzerinde yarım saat bekletebilirsiniz.

KARBONAT VE SUYU MACUN KIVAMINA GETİRİN

Ütü tabanını temizlemenin başka bir yolu ise karbonat ve su ikilisi.

  • Karbonat ve suyu karıştırarak macun kıvamına gelmesini sağlayın.

  • Karışımı yumuşak bir fırça veya bez yardımı ile ütü tabanına sürün ve hafifçe ovalayın.

  • Ardından suyla temizleyebilirsiniz.

Hatırlatma: Taban deliklerine dolan macunu kulak çubuğuyla temizleyebilirsiniz.

TUZU ÜTÜLEMEYİ DENEYİN

Kulağa ilginç gelse de yanık lekelerini temizlemek için denemeye değer bir yöntem.

  • Ütüyü fişe takın ve sıcaklığı yüksek dereceye getirin.

  • Ütü masasına temiz pamuklu bir bez veya havlu serin.

  • Havlunun üzerine bol miktarda deniz tuzu dökün.

  • Son aşamada tuzu ütüleyin. Gerekirse ütüleme işlemini birkaç kez tekrar edebilirsiniz.

BULAŞIK DETERJANIYLA TEMİZLEYİN

Diğer yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız bulaşık deterjanı da işinize yarayabilir.

  • Bulaşık deterjanına bir miktar su ekleyin.

  • Yumuşak süngeri bu karışıma batırarak ütü tabanını aşındırmadan ovalayın.

  • Islak bir bezle deterjan kalıntısını temizledikten sonra kurulamayı unutmayın.
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