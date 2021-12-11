Ütünüzün tabanı mı yandı? Daha önce hiç duymadığınız bu yöntemlerle ilk günkü haline getirebilirsiniz!

Ütü için kullandığınız su, kireç sorununa davetiye çıkarabilir. Bazen de ütüyü kıyafetin üzerinde unutup sonrasında kocaman bir yanıkla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken ya ütüyü temizlemek ya da ütüyü değiştirmek. Ancak ekonomik açıdan yeni bir ütü almak pek iyi bir fikir değil gibi. Birazdan bahsedeceğimiz yöntemleri deneyerek ütünüzün tabanını tertemiz yapabilirsiniz. İşte detaylar…
Temizlik söz konusu olunca akla ilk gelen ürünlerden biri elbette ki beyaz sirke. Basit ve az maliyetli bir yöntem olmasına rağmen temizlik konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyor.
İşe önce temiz bezi bir miktar sirke ile ıslatarak başlayın.
Ütü tabanını bu bezle iyice ovun. Ardından temiz bir bezle silerek kurulayın.
Ütü tabanını temizlemenin başka bir yolu ise karbonat ve su ikilisi.
Karbonat ve suyu karıştırarak macun kıvamına gelmesini sağlayın.
Karışımı yumuşak bir fırça veya bez yardımı ile ütü tabanına sürün ve hafifçe ovalayın.
Hatırlatma: Taban deliklerine dolan macunu kulak çubuğuyla temizleyebilirsiniz.
Kulağa ilginç gelse de yanık lekelerini temizlemek için denemeye değer bir yöntem.
Ütüyü fişe takın ve sıcaklığı yüksek dereceye getirin.
Ütü masasına temiz pamuklu bir bez veya havlu serin.
Havlunun üzerine bol miktarda deniz tuzu dökün.
Diğer yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız bulaşık deterjanı da işinize yarayabilir.
Bulaşık deterjanına bir miktar su ekleyin.
Yumuşak süngeri bu karışıma batırarak ütü tabanını aşındırmadan ovalayın.
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