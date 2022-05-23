Tablete format atma: iPad ve Android tabletlere nasıl format atılır?

Tablete format atma işlemi aynı zamanda sıfırlama ve resetleme olarak geçmektedir. Format atma işlemi eskisi kadar iyi çalışmayan cihazların iyileştirilmesi veya bilgilerin resetlenmesi için yapılır. Android veya iOS tabletlere farklı şekilde format atılmaktadır. iPad ve Android tablete nasıl format atılır?

iPad ve Android Tablete Nasıl Format Atılır?

Android veya iOS işletim sistemli tablete format atma işlemi, cihazı sıfırlama veya resetleme olarak da adlandırılabilir. Telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar yavaş çalıştıklarında veya fonksiyonlarını eskisi gibi yerine getiremediklerinde uygulanacak en kolay çözüm yöntemi, cihazı resetlemektir.

Android tablet sıfırlama işlemi için şu adımların izlenmesi gerekmektedir:

Tabletinizdeki bilgileri sıfırlamadan önce yedekleyin.

Tabletinizin ayarlar kısmını açın.

Yedekleme ve sıfırlama seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranda “Fabrika verilerine sıfırla” seçeneğini işaretleyin.

Ekranda açılan panelde sırasıyla tableti sıfırla ve her şeyi sil seçeneklerini işaretleyin.

Tabletiniz bu işlemlerden sonra resetlenecek ve yeniden başlatılacaktır.

iOS cihazları bilgisayar üzerinden sıfırlanmaktadır. Bilgisayar ile iOS tablete (iPad) format atmak için:

Bilgisayarınızda iTunes'u açın. iTunes ile tabletinizi bilgisayara bağlayın.

Ekrandaki adımları izleyin ve istenilen bilgileri girin.

Tabletiniz bilgisayarda görülüyorsa aygıtı seçin.

Aygıt ayarlarından geri yükle seçeneğine tıklayın.

Ekrandaki yönlendirmeleri izleyin.

iOS tabletinizin geri yüklenmesini ve açılmasını bekleyin.

Kilitli Tablet Nasıl Sıfırlanır?

Tableti güç açıkken sıfırlamak için tabletin açılması ve ayarların kullanılması gereklidir. Ancak tabletin şifresi unutulduğunda ve kilit açılamadığında sıfırlamak için de bir yöntem bulunmaktadır. Android tableti sıfırlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

Format atma işlemine başlamadan önce tabletinizi şarj edin.

Tabletinizi kapatın ve tabletin format ekranına ulaşmak için gerekli olan tuşlara basın. Bu tuşlar tabletinizin modeline göre değişmektedir.

Tabletin format ekranı geldiğinde “wipe data/factory reset” kısmını seçin.

kısmını seçin. Ekranda beliren yeni panelde “yes — delete all user data” seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Tablet kendi kendine kurulum yapacaktır. Kurulum bittikten sonra ekranda beliren yeni panelde “reboot system now” seçeneğine tıklamak gereklidir.

Yukarıda belirtilen adımlarla yapılan tablet sıfırlama işlemi Android işletim sistemli tabletlerde işe yaramaktadır. Tabletlerin format ekranına ulaşmak için basılan tuşlar aşağıdaki gibi olabilir:

Ses açma + güç düğmesi + home düğmesi

Ses kısma + güç düğmesi + home düğmesi

Ses açma düğmesine basılı tutulması ve ardından güç düğmesine basılması

Ses kısma düğmesine basılı tutulması ve ardından güç düğmesine basılması

Tablete format atılırken açılan format ekranında seçim yapmak için tabletin ses kısma ve açma tuşları ile hareket etmek ve power tuşu ile seçim yapmak mümkündür.

iOS işletim sistemli tabletlere, yani iPad’lere kililtliyken format atılırken aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Tabletinizi şarj edin ve kapatın.

Kapalıyken home tuşu + power tuşuna 30 saniye basın.

Kurtarma ekranı açıldığında geri yükle seçeneğine tıklayın.

Tabletiniz kendini yeniden kuracaktır.

Tablete Format Atmak Ne Kadar Sürer?

Android ve iOS tabletlerde format atma süresi 1 saat kadar sürebilir. Format atılırken cihaz sıfırlanır ve fabrika ayarlarına döndürülür. Sıfırlanan cihazın yeniden yüklenmesi ortalama 30 dakika sürer ancak bu süre 1 saate kadar uzayabilir.

