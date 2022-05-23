Tablete format atma: iPad ve Android tabletlere nasıl format atılır?

Tablete format atma işlemi aynı zamanda sıfırlama ve resetleme olarak geçmektedir. Format atma işlemi eskisi kadar iyi çalışmayan cihazların iyileştirilmesi veya bilgilerin resetlenmesi için yapılır. Android veya iOS tabletlere farklı şekilde format atılmaktadır. iPad ve Android tablete nasıl format atılır?
Android veya iOS işletim sistemli tablete format atma işlemi, cihazı sıfırlama veya resetleme olarak da adlandırılabilir. Telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar yavaş çalıştıklarında veya fonksiyonlarını eskisi gibi yerine getiremediklerinde uygulanacak en kolay çözüm yöntemi, cihazı resetlemektir.
Android tablet sıfırlama işlemi için şu adımların izlenmesi gerekmektedir:
Tabletiniz bu işlemlerden sonra resetlenecek ve yeniden başlatılacaktır.
iOS cihazları bilgisayar üzerinden sıfırlanmaktadır. Bilgisayar ile iOS tablete (iPad) format atmak için:
Tableti güç açıkken sıfırlamak için tabletin açılması ve ayarların kullanılması gereklidir. Ancak tabletin şifresi unutulduğunda ve kilit açılamadığında sıfırlamak için de bir yöntem bulunmaktadır. Android tableti sıfırlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
Yukarıda belirtilen adımlarla yapılan tablet sıfırlama işlemi Android işletim sistemli tabletlerde işe yaramaktadır. Tabletlerin format ekranına ulaşmak için basılan tuşlar aşağıdaki gibi olabilir:
Tablete format atılırken açılan format ekranında seçim yapmak için tabletin ses kısma ve açma tuşları ile hareket etmek ve power tuşu ile seçim yapmak mümkündür.
iOS işletim sistemli tabletlere, yani iPad’lere kililtliyken format atılırken aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
Android ve iOS tabletlerde format atma süresi 1 saat kadar sürebilir. Format atılırken cihaz sıfırlanır ve fabrika ayarlarına döndürülür. Sıfırlanan cihazın yeniden yüklenmesi ortalama 30 dakika sürer ancak bu süre 1 saate kadar uzayabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum