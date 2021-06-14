Tabuları yıkan yeni bir dönem! Makyajın sadece kadınlara ait olmadığını gösteren ünlü isimler

Erkeklerin en az kadınlar kadar güzel görünme kaygısı olduğu bilinen bir gerçektir. Tarih boyunca bu durum değişiklikler gösterse de, insan daima iyi görünmeye çalışan bir canlıdır. Tarih boyunca erkeklerde kadınlar gibi makyaj yaptı. Erkeklerin makyajı, daha çok ihtişamlı görünüm ve düşmanlarına göz dağı vermek için yaptığı biliniyor. Günümüzde daha çok, kameralar karşısında olan erkekler makyaj yapsa da bakımlı olmayan erkeklerin sayısı oldukça azaldı. Sizler için makyaj görünümlerini sergilen 10 ünlüyü araştırdık.

BOY GEORGE (GEORGE ALAN O’DOWD)

BILLY PORTER

ADAM LAMBERT

CONDY FERN

BILLIE JOE ARMSTRONG

MARC JACOBS

DARREN CRISS

JOHNNY DEPP

BRETMAN ROCK

JARED LETO



