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Tabuları yıkan yeni bir dönem! Makyajın sadece kadınlara ait olmadığını gösteren ünlü isimler

14.06.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube’ta dünyanın en çok izlenen makyaj kanallarından birinin sahibi olan PatrickStarr, makyajı herkese uyan tek bir beden olarak tanımlıyor. Uzun bir süre boyunca makyajın sadece kadınlara özgü bir şey olduğu düşünülürken şu anda dünya hızla değişiyor. Artık makyaj, kendini ifade etme sanatı olarak kullanılıyor.

Tabuları yıkan yeni bir dönem! Makyajın sadece kadınlara ait olmadığını gösteren ünlü isimler

Erkeklerin en az kadınlar kadar güzel görünme kaygısı olduğu bilinen bir gerçektir. Tarih boyunca bu durum değişiklikler gösterse de, insan daima iyi görünmeye çalışan bir canlıdır. Tarih boyunca erkeklerde kadınlar gibi makyaj yaptı. Erkeklerin makyajı, daha çok ihtişamlı görünüm ve düşmanlarına göz dağı vermek için yaptığı biliniyor. Günümüzde daha çok, kameralar karşısında olan erkekler makyaj yapsa da bakımlı olmayan erkeklerin sayısı oldukça azaldı. Sizler için makyaj görünümlerini sergilen 10 ünlüyü araştırdık.

BOY GEORGE (GEORGE ALAN O’DOWD)

BOY GEORGE

BILLY PORTER

BILL PORTER

ADAM LAMBERT

ADAM LAMBERT

CONDY FERN

CONDY FERN

BILLIE JOE ARMSTRONG

BILLIE JOE

MARC JACOBS

MARC JACOBS

DARREN CRISS

DARREN

JOHNNY DEPP

JOHNNY DEEP

BRETMAN ROCK

BRETMAN

JARED LETO

JARED LETO

Makyajın sadece kadınlara özgü olduğunu düşünüyorsanız bu listeye bir göz atın! YouTube’daki erkek makyaj kanallarıMakyajın sadece kadınlara özgü olduğunu düşünüyorsanız bu listeye bir göz atın! YouTube’daki erkek makyaj kanalları


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