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Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi

04.12.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi

Kayseri’de Hasan Evren (80), eşi Zeliha Evren (77) ile birlikte yürürken rahatsızlanıp yere yığılarak hayatını kaybetti. Zeliha Evren, konulan tabureye oturarak, eşinin cansız bedeninin yanından ayrılmadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Evren, eşi Zeliha ile birlikte kimlik işlemleri için Nüfus İl Müdürlüğü’ne geldi. Burada işlemleri biten çift araçlarına yürürken Hasan Evren, rahatsızlanıp yere yığıldı.

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Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Hasan Evren’in öldüğünü belirledi. Hasan Evren’in ölüm haberini duyan eşi, gözyaşı döktü. Olay yerine konulan tabureye oturan Zeliha Evren, Hasan Evren’in cenazesinin başından ayrılmadı.

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Kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin edilen Hasan Evren’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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DHA

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